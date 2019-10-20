Склад полыхает на западе Москвы: видео
Складское помещение в промышленной зоне загорелось в районе Кунцево.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Крупный пожар разгорелся на складе в Кунцевском районе Москвы.
«Звезда» публикует кадры с места ЧП. Изначально площадь возгорания составила 300 кв. м., спустя время она увеличилась до 500 кв. м.
«На втором ярусе в складском здании происходит загорание складируемой продукции на стеллажах», - говорится в сообщении МЧС РФ.
Над ликвидацией огня работают пожарные.
Информации о пострадавших не поступало.