Пельш рассказал о неудачном и жестоком розыгрыше Абдулова

Телеведущий Валдис Пельш рассказал о неприятной ситуации с актером Александром Абдуловым, который очень любил собак. Однажды артиста жестоко разыграли в эфире программы «Розыгрыш», которую вел Пельш.

Ведущий признался, что шутка над Абдуловым была «неуклюжей». Все знали, что он очень любил собак - они были его друзьями. Во время розыгрыша его практически заставили купить шесть собак в корейском ресторане. Так народный артист пытался спасти животных от гибели.

«В общем, он купил шесть собак, чтобы их не съели. И когда мы были в студии, Саша мне сказал: «Вы, конечно, твари конченые. Воспользовались тем, что у меня за неделю до этого собака умерла». А мы не знали», - вспоминает Пельш.

Он попросил прощения у артиста и заверил, что если бы съемочная группа знала об этом, то никогда бы не стала так жестоко разыгрывать артиста.

При этом Пельш подчеркнул, что сам розыгрыши не придумывал: их снимала авторская группа, а в его задачи входило ведение студийного блока, рассказал ведущий во время интервью в эфире канала «ТВ Центр».

Александр Абдулов умер в 2008 году. За свою творческую жизнь он снялся в десятках фильмов, среди которых «Карнавал», «Формула любви», «Самая обаятельная и привлекательная» и многие другие.