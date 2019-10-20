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Силуанов заявил о готовности России к резкому падению цен на нефть

Дарья Михалина
08:29 20.10.2019
Экономика страны будет функционировать без каких-либо потерь в случае понижения стоимости нефти, уверен глава Минфина РФ.
Силуанов заявил о готовности России к резкому падению цен на нефть
© Фото: Valery Lukyanov,Russian Look, Globallookpress

Россия готова к резкому падению стоимости нефти. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По словам главы Минфина, цены на нефть играют важную роль для российской экономки. И сейчас приоритетной задачей государства является снижение зависимости от мировых цен на энергоресурсы.

«По этой причине бюджет основывается на бюджетных правилах, которые определяют цены на нефть в $42 за баррель, и вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы - более 7% ВВП», - пояснил министр в интервью для CNBC.

Как отметил Силуанов, если стоимость нефти понизится до 30 или даже 20 долларов за баррель, никакого вреда для накоплений России в ближайшие три года не предвидится.

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