В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше срока

Граждане России предпенсионного возраста имеют право выйти на пенсию раньше срока в случае отсутствия трудоустройства.

Такую пенсию могут назначить за два года с учетом переходного периода, так как для большинства жителей возраста выхода на пенсию поменялся, но есть категории людей, для которых он остался прежним. Это касается тех, кто работает на тяжелых и вредных производствах.

«Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости», - сообщили «Российской газете» в Пенсионном фонде.

ПФР заложил в бюджет на следующий год 4,4 миллиарда рублей на выплаты пенсий, которые будут назначаться в досрочном порядке. Эта сумма будет расти: в 2021 году на это будет выделено 5,6 миллиарда рублей, а в 2022 году – 6,4 миллиарда рублей.