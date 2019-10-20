«Вышел покурить и выжил»: рабочий спас товарищей при прорыве дамбы под Красноярском

Выживший при прорыве дамбы под Красноярском работник старательной артели Тимофей рассказал, как ему удалось спасти и помочь другим выбраться.

Мужчина вышел ночью покурить и услышал шум. Тимофею сначала показалось, что это землетрясение, и поскольку он был на улице и не спал, смог спастись и помочь другим.

«Первым попался здоровый мужик, килограммов 170, наверное. Пока я его тащил, сломал руку. Но в тот момент это не понял, вытащил еще одного. А третий умер у меня на руках», - рассказал Тимофей сайту «Комсомольской правды».

Сейчас мужчина почти не может говорить от болевого шока и случившегося в целом.

Ранее еще один пострадавший Андрей Чаптыков рассказал «Звезде», что их дом плыл как плот по затопленному поселку, и ему чудом удалось выбраться на берег.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 19 октября в селе Щетинкино на реке Сейбе. Там разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели, из-за чего затопило несколько общежитий, где жили рабочие. В результате 15 человек погибли, еще шестерых продолжают искать.