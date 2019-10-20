Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших при прорыве дамбы под Красноярском
Четверо пострадавших находятся под наблюдением врачей. Трагедия на золотодобывающем предприятии произошла в ночь на 19 октября в селе Щетинкино на реке Сейбе.
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Один из пострадавших при прорыве дамбы под Красноярском находится в тяжелом состоянии. Мужчина получил повреждения позвоночника. Однако угрозы для его жизни нет.
Степень тяжести травм еще троих рабочих оценивается как средняя. Об этом рассказали в Красноярской краевой клинической больнице.
«Одного из пострадавших тащило по дну и било бревнами, и ему требуется дополнительное наблюдение», - цитирует ТАСС своего собеседника.
Трагедия на золотодобывающем предприятии произошла в ночь на 19 октября в селе Щетинкино на реке Сейбе. Из-за разрушения дамбы технологического водоема артели затопило два общежития, где жили рабочие. В результате 15 человек погибли, еще шестерых продолжают искать.