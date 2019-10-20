Найдено тело второго погибшего при обрушении грунта в Екатеринбурге

Тело второго рабочего, погибшего при обрушении грунта в траншее в Екатеринбурге, подняли на поверхность. Трагедия произошла 19 октября.

Двое рабочих, находясь на глубине около десяти метров в траншее, погибли в Академическом из-за того, что на них упал ковш, который открепился от экскаватора. Мужчин засыпало землей.

На место приехали экстренные службы. Тело первого рабочего вытащили на поверхность достаточно быстро. По данным Е1, ему было 34 года. Поиски второго рабочего продлились до ночи - им оказался 18-летний юноша.

В поисковой операции участвовали 29 спасателей и семь единиц техники. Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели людей.