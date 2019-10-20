В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в России

Погода на европейской части России в ближайшее время продолжит находиться под влиянием теплого антициклона. В нем практически нет ветра. Несильные порывы воздуха поступают с юга, юга-востока и юго-запада.

«Циклон высокий, поэтому он долго стоит», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, до вторника, 22 октября, температура будет превышать норму на 7-8 градусов. Затем этот показатель снизиться, однако останется выше среднего.

«Следующая неделя в центре, в том числе и в столичном регионе, будет не по-осеннему теплой с дневными температурами плюс 11-16 градусов», - пояснил метеоролог «Российской газете».

Ночью воздух прогреется до 10 градусов тепла, что, фактически, является майским показателем. Как добавил Вильфанд, осадков в этот период не ожидается.