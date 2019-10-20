Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Министр обороны США Марк Эспер заявил о переброске около тысячи американских военных из Сирии в Ирак, где, по его словам, войска США продолжат бороться с ИГИЛ*. Его слова приводит Reuters.

Вывод американских войск начался на фоне военной операции Турции, стартовавшей 9 октября.

Ситуацию на северо-востоке Сирии накануне обсудили Владимир Путин и Ангела Меркель, которые отметили важность продвижения процесса урегулирования в регионе. Как отметил российский лидер, стабилизация в Сирии возможно достичь лишь «на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны».

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ.