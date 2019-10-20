Вучич предложил назвать улицу в Белграде в честь Героя СССР

Александр Вучич предложил назвать одну из улиц в Белграде в честь Героя СССР Николая Кравцова, который погиб при освобождении столицы Сербии. Об этом сербский президент заявил на торжественной церемонии в честь 75-летия освобождения Белграда от фашистов.

«Сегодня я направил в совет Белграда запрос о переименовании одной из улиц города в честь Героя Советского Союза Николая Никитовича Кравцова», - сказал Вучич.

Николай Кравцов был тяжело ранен в боях за Белград, подняв бойцов в атаку во время штурма центрального почтамта. Он умер в госпитале 18 октября 1944 года - за два дня до освобождения города.