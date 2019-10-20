Россия предоставит Сербии экспортный кредит
Соглашение подписали заместитель главы Минфина России Юрий Зубарев и министр финансов Сербии Синиша Мали.
© Фото: Минобороны России
Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду государственного кредита на эскорт.
Соответствующий документ подписали замглавы Минфина РФ Юрий Зубарев и министр финансов Синиша Мали. Размер кредита составляет 172,5 миллионов евро.
Подписание проходило в присутствии сербского президента Александра Вучича и российского премьера Дмитрия Медведева.
Кроме того, по итогам российско-сербских переговоров были заключены следующие договоренности: соглашение о сотрудничестве в области карантина растений, меморандум о взаимопонимании между Минпросвещения стран, меморандум о сотрудничестве в области развития инноваций и цифровых технологий в промышленности и меморандум о локализации промышленных производств РФ на территории Сербии.