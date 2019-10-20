Россия предоставит Сербии экспортный кредит

Кроме того, по итогам российско-сербских переговоров были заключены следующие договоренности: соглашение о сотрудничестве в области карантина растений, меморандум о взаимопонимании между Минпросвещения стран, меморандум о сотрудничестве в области развития инноваций и цифровых технологий в промышленности и меморандум о локализации промышленных производств РФ на территории Сербии.

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