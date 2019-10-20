СМИ сообщили о задержании гендиректор рудника под Красноярском

В Красноярском крае задержали Максима Ковалькова - генерального директора компании «Сисим», которой принадлежит рудник, где произошел прорыв дамбы.

Кроме того, вместе с ним задержали горного мастера Е. Александрова и начальника участка А. Еганова. Их доставят в местное управление Следственного комитета, пишут «Известия».

Напомним, в результате трагедии в Курагинском районе затопило два общежития временного типа. 15 человек погибли, еще шестеро числятся без вести пропавшими - сейчас их ищут кинологи с собаками, а также экстренные службы. Понедельник, 21 октября, объявлен днем траура.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В МЧС отметили, что временные дома, в которых жили люди, были построены с нарушениями - они находились ниже уровня воды.