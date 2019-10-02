Пугачева сделала замечание «уничижающемуся» Билану

Алла Пугачева сделала замечание Диме Билана в Instagram под постом, где певец извинился за скандальный концерт в Самаре, состоявшийся в День города.

«Уничижение паче гордыни. Хватит об этом», - написала Примадонна.

Многие комментаторы согласились с Пугачевой. По их мнению, тему уже давно пора закрыть.

«Полностью с вами согласен! Поэтому пост так и называется - я переворачиваю страницу! И более сам лично не возвращаюсь к этому», - ответил певице Билан.

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Поведение Билана во время минувшего выступления в Самаре вызвало скандал. Певец не попадал в фонограмму, ронял микрофон и странно двигался. После концерта поп-звезда сам попросил прощения за свое поведение, признавшись, что в тот вечер был пьян.

Билан повторно бесплатно выступил перед жителями города, а также подарил самарцам детскую площадку.