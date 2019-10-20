Вероятность 50 на 50: Ягудин рассказал об операции Тотьмяниной

Российский фигурист Алексей Ягудин рассказал, как его жена Татьяна Тотьмянина, олимпийская чемпиона по фигурному катанию, боролась с недугом.

По его словам, два года назад на плановом осмотре врачи обнаружили у нее в желчном пузыре новообразования. Спустя год медики заявили, что их количество значительно выросло. А через еще один год состояние фигуристки ухудшилось. Полтора месяца Тотьмянина чувствовала себя не очень хорошо и решила обратиться в больницу.

Врачи посоветовали удалить желчный пузырь, поскольку были предпосылки, что у спортсменки рак.

«Новообразований было уже шесть-семь штук. Ей сказали, что вероятность рака - 50 на 50.., что желчный пузырь придется удалить в любом случае, потому что пока он не убран, наличие рака с точностью до 100% определить нельзя», - сказал Ягудин в эфире НТВ.

Медики использовали лапароскопию при хирургическом вмешательстве и успешно удалили пузырь. После операции были проведены исследования и выяснилось, что рака нет. Фигурист отметил, что, по всей видимости, у Тотьмяниной могли возникнуть проблемы со здоровьем из-за спортивных травм, которых у его жены было предостаточно.

«У Тани за спортивную жизнь было еще три сотрясения мозга. Так что да, могли быть и отголоски», - добавил он.

На сайте онкоцентра имени Блохина говорится, что злокачественной опухоли у фигуристки не было обнаружено.

«У пациентки был довольно распространненный случай — полипоз желчного пузыря», - пояснил заведующий хирургическим отделением опухолей печени и поджелудочной железы Данил Подлужный.

Сейчас 37-летняя спортсменка восстанавливается дома. Тотьмянина планирует вернуться к тренировках уже через пару недель.