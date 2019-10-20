Кинологи с собаками ищут пропавших после трагедии под Красноярском

За одни сутки кинологи с собаками обследовали более двух тысяч километров территории для поиска без вести пропавших после прорыва дамбы на золотодобывающем участке в Красноярском крае.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону, также спасатели провели поиски вдоль береговой линии реки Сейба на удалении 9 километров.

Теперь планируется разбор завалов мусора по берегу реки на удалении более одного километра с помощью инженерной техники золотодобывающей компании. А также обследование береговой линии на плавсредствах на удалении 9 километров и устья реки Сейба на слиянии с рекой Сисим на удалении до 3 км.

Поисково-спасательная операция возобновлена после перерыва на ночное время. Напомним, на данный момент по-прежнему остается неизвестной судьба шести человек.