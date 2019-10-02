Пробка на 10 км: Киевское шоссе перекрыто после массового ДТП

Крупная авария произошла на федеральной трассе М3, на 115-м километре от Москвы.

Там столкнулись три фуры и легковой автомобиль. Трагедия унесла жизнь одного человека.

Как рассказал участник ДТП, он и его коллега дальнобойщик ехали парой. В один момент у одного из транспортных средств взорвалось колесо. Водители совершили остановку, выставив соответствующий знак, который зацепила проезжавшая мимо легковая машина. Тогда было принято решение вызвать ГАИ. А через какое-то время на полном ходу в транспортные средства влетел контейнеровоз.

«Мы в считанные секунды успели убежать», - рассказал «Звезде» участник аварии Илья.

На настоящий момент трасса перекрыта. Машинам приходится объезжать место ДТП. В результате ЧП на месте образовалась десятикилометровая пробка.