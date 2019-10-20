Возобновлена поисково-спасательная операция на месте ЧП под Красноярском

Спасатели вновь развернули поисковую операцию на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края. О том, что работы возобновлены, сообщили в региональном управлении МЧС.

Поисково-спасательные работы и работы по ликвидации последствий ЧП были приостановлены на ночное время. Однако оперативный штаб по координации действий продолжал работать в круглосуточном режиме.

Прорыв дамбы золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино произошел 19 октября. В результате ЧП вода разрушила два временных общежития рабочих. 15 человек погибли, шестеро до сих числятся пропавшими без вести.