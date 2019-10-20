Четверо пострадавших при прорыве дамбы доставлены в больницу Красноярска

Четыре человека, пострадавшие при прорыве дамбы в Красноярском крае, доставлены в больницу в столицу региона. Сообщается, что состояние всех четверых оценивается, как средней степени тяжести.

«Пока более не ожидаем поступления пострадавших», - сообщили РИА Новости в приемном покое Красноярской краевой больницы.

Напомним, в результате ЧП рабочем поселке затопило два общежития временного типа. 15 человек погибли, судьба шестерых остается неизвестной. Понедельник, 21 октября, в Красноярском крае объявлен днем траура.