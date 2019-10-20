Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного рейса

Самолет австралийской компании Qantas Airlines выполнил самый долгий за всю историю пассажирских авиаперевозок беспосадочный перелет.

Как пишет портал FlightAware, общее время полета лайнера Boeing 787-9, прилетевшего из Сиднея в Нью-Йорк, составило 19 часов 14 минут. Лайнер опоздал всего на 37 минут, преодолев в воздухе более 16 тысяч 300 км.

Отмечается, что во время долгого перелета за состоянием пассажиров и членов экипажа следили врачи. Авиакомпания предоставила своим клиентам специальный набор, в котором был мелатонин в таблетках, средство от тревожности и имитирующие солнечный свет очки. Об этом писало издание Bloomberg.

Ранее самым длительным беспересадочным рейсом считался совершенный в октябре 2018 года перелет авиакомпании Singapore Airlines из Сингапура в Нью-Йорк. Самолет Airbus A350-900ULR, который преодолел это расстояние за 17 часов 53 минуты.