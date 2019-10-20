«I Feel For You»: вышла неизданная версия песни Принса

Неиздававшаяся ранее акустическая версия песни Принса «I Feel For You» появилась сразу на нескольких стриминговых платформах. Публикация популярной композиции посвящена 40-летней годовщине выхода второго альбома американского певца.

Также она доступна на виниловых пластинках с акустической версией на стороне A и оригинальной студийной записью на стороне B. Правда, их количество ограничено.

Появившаяся только сейчас запись «I Feel For You» была сделана зимой в 1978-1979 годах. Ее студийная версия входит в альбом «Prince», который был выпущен в октябре 1979 года.