«Кто крайний?»: голодный пеликан занял очередь в закусочной

В одной из закусочных австралийского городка Новый Южный Уэльс появился необычный клиент – местные жители удивились, когда увидели в очереди пеликана.

Птица подошла к посетителям и ждала своей очереди. Однако внимание горожан стало нервировать пеликана, поэтому он стал искать более короткий путь к еде и заглядывать за прилавок. К нему подходили дети и любопытные туристы, но он отходил и снова вставал в очередь.

Чем закончилась история остается неизвестным, поскольку видео оборвалось.