Сербский ветеран заявил о братстве с российским народом

Братство сербов и россиян не ослабевает вот уже 75 лет со дня освобождения Белграда. Об этом заявил сербский ветеран в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в столицу Сербии. Там в эти дни проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летнему юбилею освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

«Воспоминания о павших товарищах и братство с русским народом не тускнеют. Это еще одно подтверждение того, что наши связи крепки, а дух свободы и победы остается свидетельством для будущих поколений», - сказал ветеран Первой пролетарской бригады Народно-освободительной армии Югославии Зденко Дупланчич.

На мероприятии, проходившем в крупнейшем концертном зале Белграда «Сава-центр» ветеран поведал, что свое 15-летие он встречал в боях за освобождение столицы Сербии от фашистов вместе с бойцами Красной армии.

В рамках своего визита в Сербию Дмитрий Медведев провел отдельные встречи с президентом страны Александром Вучичем и премьером республики Аной Брнабич. Вучич и Медведев также присутствовали на смотре сербской армии «Свобода 2019», который проходил на военном аэродроме в Батайнице.