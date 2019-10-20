Lady Gaga рассказала о своем самочувствии после падения со сцены
На видео видно, что певица взобралась на танцора, который не смог ее удержать.
© Видео: Music stan youtube © Фото: face to face, Instagram, Globallookpress
Американская исполнительница Lady Gaga рассказала о том, как себя чувствует после падения с высокой сцены во время концерта в Лас-Вегасе.
Певица взобралась на танцора, однако он не удержался на ногах и они вместе упали со сцены. Пользователи соцсетей также сообщили, что на них сверху упал еще и вентилятор. Lady Gaga быстро встала и вернулась на сцену, чтобы завершить шоу.
Позднее певица выложила рентген руки, отметив, что с ней все хорошо.
«Когда тебе должны сделать рентген почти всего тела - остается только танцевать. Со мной все будет в порядке», - написала она в соцсетях.
Ранее было опубликовано видео момента падения Lady Gaga во время шоу в Лас-Вегасе.