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Lady Gaga рассказала о своем самочувствии после падения со сцены

Василиса Морозова
02:53 20.10.2019
На видео видно, что певица взобралась на танцора, который не смог ее удержать.
© Видео: Music stan youtube © Фото: face to face, Instagram, Globallookpress

Американская исполнительница Lady Gaga рассказала о том, как себя чувствует после падения с высокой сцены во время концерта в Лас-Вегасе.

Певица взобралась на танцора, однако он не удержался на ногах и они вместе упали со сцены. Пользователи соцсетей также сообщили, что на них сверху упал еще и вентилятор. Lady Gaga быстро встала и вернулась на сцену, чтобы завершить шоу.

Позднее певица выложила рентген руки, отметив, что с ней все хорошо.

© instagram

«Когда тебе должны сделать рентген почти всего тела - остается только танцевать. Со мной все будет в порядке», - написала она в соцсетях.

Ранее было опубликовано видео момента падения Lady Gaga во время шоу в Лас-Вегасе.

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