Тепло и дождливо: в Москву придет майская погода

На предстоящей рабочей неделе синоптики прогнозируют в московском регионе необычно теплую для октября погоду. По сообщению центра погоды «Фобос» температурный режим в ожидается в рамках майского климата. Днем столбики термометров будут подниматься от +11 до +14 градусов, ночью от +8 до +10 градусов. Осадки ожидаются в понедельник и четверг.

Ранее синоптики сообщили, что хорошая погода ожидается в ряде российских регионов и в ноябре. Температура будет выше климатической нормы в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областях, а также в Поволжье, Карелии, Камчатке, Коми и Якутии. В Москве в ноябре средняя температура составит около -2 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до -6 градусов.