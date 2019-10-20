РФ поблагодарила Сербию за стремление сохранить правду о Второй мировой войне

Акции неонацистов в европейских странах стали обыденным делом, что подрывает важнейшие принципы международных отношений, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Мы очень ценим стремлением Сербии сохранить правду о войне, противостоять сознательным искажениям истории», - сказал Медведев, выступая с речью в сербском парламенте, куда он прибыл на торжества по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Российский премьер отметил, что во многих странах Европы сносят памятники освободившим эти страны от фашизма и наоборот, идет пропаганда нацистских идей.

«Палачей, которые виновны в уничтожении огромного количества людей, объявляют национальными героями, а открытая пропаганда нацистских идей или агрессивные акции неонацистов просто становятся совершенно обыденным делом», - заявил он.

По словам главы российского кабмина, «такое беспамятство просто опасно, оно подрывает важнейшие принципы международных отношений», которые были выработаны именно после Второй мировой войны, подчеркнул Медведев.

«Цель этих манипуляций - перекроить мир, подменить нормы международного права надуманными предлогами, которые позволяют продвигать всякого рода нелегитимные односторонние решения, оправдывать любые действия, в том числе самые деструктивные», - добавил российский премьер.

Все это, заключил Медведев, создает условия для напряженности и ведет к нестабильности во всем мире.