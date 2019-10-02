Оливер Стоун заявил, что гордится интервью с Путиным

Американский кинорежиссер Оливер Стоун рассказал, что очень гордится интервью с президентом России Владимиром Путиным.

«Я очень горжусь этими интервью - четыре часа, и их посмотрели люди, которые не остались равнодушны», - заявил Стоун немецкому СМИ Welt.

Режиссер уверен, что «американцы могут быть очень глупыми по отношению к другим странам, но в случае с Россией их глупость смертельна». Также Стоун добавил, что «ни на секунду не верит» в возможность вмешательства России в выборы США.

«Это чепуха», - добавил Стоун.

Режиссер также ответил на вопрос о возможных съемках фильма о президенте США Дональде Трампе. Он отметил, что у него «нет вдохновения для сценария». Он подчеркнул, что больше всего в Трампе его поражает «степень уверенности в себе».