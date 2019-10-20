В Екатеринбурге рабочие попали под обрушение грунта

Следователи проводят проверку по факту обвала грунта на двух работников коммунальных служб в Екатеринбурге, говорится в сообщении СУ СК РФ по Свердловской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 октября при проведении работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья в микрорайоне Академический двое рабочих попали под обрушение грунта.

«По данному сообщению о нарушении требований охраны труда... организована доследственная проверка», - отметили в ведомстве.

Специалисты осматривают место ЧП и опрашивают свидетелей.

В пресс-службе МЧС России отметили, что в поисках коммунальных работников принимают участие 11 человек из пожарно-спасательных подразделений.