Росприроднадзор проверит все дамбы после ЧП под Красноярском

Росприроднадзор попросил правительство разрешить проверку всех дамб в России после обрушения одной из них в Красноярском крае.

«В понедельник Росприроднадзор обратится в правительство РФ с просьбой разрешить службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии», - передает ТАСС.

С 23 октября ведомство хочет проверить и другие участки организации «Сисим», на чьей артели произошла трагедия.

В результате прорыва одной верхней дамбы были разрушены следующие пять. СК установил, что они были возведены незаконно.

Ранее стало известно, что на реке Сейба в Красноярском крае прорвало дамбу, в результате чего погибли 15 человек. Пятеро человек числятся без вести пропавшими. Девять пострадавших находятся в больнице.