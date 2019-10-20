На Украине заявили о наличии новейшего оружия, которое «даст отпор» России

Новые украинские разработки оружия способны составить конкуренцию российским аналогам. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью изданию «Апостроф».

В частности, Згурец привел в пример реактивные снаряды «Тайфун-1», которые являются модернизированными версиями реактивных систем залпового огня «Град», однако при этом могут поразить цели, расположенные на 20 км дальше.

Также эксперт дал высокую оценку снарядам «Тайфун-2» и «Тайфун-3», и выделил систему управления комплексом «Гром-2», реализуемую в рамках проекта IT-артиллерии.

Згурец признал, что в настоящее время Украина еще отстает от России в сфере реактивной артиллерии. Однако данное направление, по его словам, уже развивается, поэтому правительству и Министерству обороны Украины следует начать внедрять новые разработки.