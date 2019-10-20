Welt: Путин одержал победу в Сирии без войны

Немецкое издание «Welt» опубликовало статью обозревателя Михаэля Штюрмера, где он пишет, что президент России Владимир Путин достиг в Сирии победы без войны, о которой «мечтало большинство умных военачальников на протяжении всей истории».

Он считает, что после вывода Трампом своих войск из САР, Путину никто не помешает вести «большую игру». В статье обозреватель пишет о радикально меняющейся геополитической ситуации в мире.

«Ничто и никто не будет препятствовать Путину - ни Китай, ни Америка, ни даже НАТО - продолжать "большую игру" в борьбе за власть, за "ближнее зарубежье" и за евразийскую зону безопасности», - пишет автор материала.

Также журналист отмечает, что НАТО больше не способно стать «гарантом безопасности для европейцев». А для американцев Североатлантический альянс больше не «военная инфраструктура их ведущего положения в Атлантике».