На Поклонной горе прогремел праздничный салют в честь 75-летия освобождения Белграда

На Поклонной горе в Москве, 20 октября, гвардейский салютный дивизион Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произвел артиллерийский салют в честь 75-ой годовщины освобождения города Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

В небо над столицей были выпущены более 50 видов фейерверков, купола разрывов которых превышали в диаметре 300 метров.

В Сербии сегодня на центральной площади Белграда состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о красноармейцах-освободителях.

Накануне Дмитрий Медведев возложил цветы к памятнику освободителям Белграда.