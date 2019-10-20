На Поклонной горе прогремел праздничный салют в честь 75-летия освобождения Белграда
В небо над столицей было выпущено более 2 тысяч залпов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На Поклонной горе в Москве, 20 октября, гвардейский салютный дивизион Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произвел артиллерийский салют в честь 75-ой годовщины освобождения города Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
В небо над столицей были выпущены более 50 видов фейерверков, купола разрывов которых превышали в диаметре 300 метров.
В Сербии сегодня на центральной площади Белграда состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о красноармейцах-освободителях.
Накануне Дмитрий Медведев возложил цветы к памятнику освободителям Белграда.