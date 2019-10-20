«Употребляли с августа»: СМИ раскрыли детали гибели рок-музыкантов в Москве

Погибших 21-летнего барабанщика Артема Колбасова и продюсера Глеба Акимова 1997 года рождения нашел коллега Александр Вальтер. Гитарист и вокалист группы Александр спал в соседней комнате (гараж, площадью в 70 квадратов был разделен на три комнаты, где размещалось музыкальное оборудование), а днем его разбудили крики. Александр прошел в соседнюю комнату, где нашел Артема и Глеба мертвыми.

Молодые люди скончались от передозировки наркотиков, которые, по информации «Московского комсомольца» они употребляли как минимум с августа.

Коллеги и раньше видели подозрительный порошок в руках у юношей и просили «бросить это дело». Поэтому друзья предполагали вероятный исход ситуации, а вот для родных эта новость стала полной неожиданность.

Рок-металл-группа «Zreet» позиционировала себя в качестве психоделического трио, иногда выступала по клубам. Свой первый альбом ребята записали в августе. По вечерам музыканты собирались и репетировали в гараже.

Двоих музыкантов любительской рок-группы «Zreet» нашли мертвыми 19 октября в гараже в Печатниках, где у них располагалась студия.