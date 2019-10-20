Шестнадцать пострадавших: опубликовано видео с места ДТП с маршруткой в Петербурге

«В результате ДТП 16 человек, в том числе трое детей - 9, 14 и 14 лет - осмотрены на месте врачами скорой помощи. В итоге 15 человек госпитализированы», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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