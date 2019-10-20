Шестнадцать пострадавших: опубликовано видео с места ДТП с маршруткой в Петербурге
Число пострадавших в результате ДТП возросло до 16. Среди них трое детей.
© Видео: Дарьюшка Ольховская, ВКонтакте © Фото: Дарьюшка Ольховская, ВКонтакте
ДТП с участием трамвая и переполненной людьми маршрутки произошло 20 октября в Красносельском районе на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе.
«В результате ДТП 16 человек, в том числе трое детей - 9, 14 и 14 лет - осмотрены на месте врачами скорой помощи. В итоге 15 человек госпитализированы», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Как сообщали ранее в ведомстве, происшествие произошло около 18.00. На месте работают спасатели.