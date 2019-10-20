Британия пригрозила заморозить активы российского миллиардера

Британский суд может арестовать часть активов российского бизнесмена Фархада Ахмедова по просьбе его бывшей жены Татьяны Ахмедовой.

Заморозить активы могут потому, что миллиардер не выплатил установленную судом сумму Ахмедовой. В 2016 году по решению суда миллиардер должен был компенсировать ей 41% своего состояния. Экс-супруга получила только пять миллионов фунтов вместо 450 миллионов.

У экс-супруги двойное гражданство - России и Великобритании.

Именно по ее инициативе могут заморозить активы миллиардера. Она подала в суд документы, который не исключает возможности принять такое решение, чтобы муж компенсировал Ахмедовой сумму в полном объеме. Хотя судья Гвиннет Ноулс сомневается о «равном вкладе в нажитое имущество». Но подчеркивает, что супруги «внесли равный вклад в благополучие семьи».

По информации Daily Mail, сумма в 453 миллиона фунтов может стать рекордной выплатой на территории Англии и Уэльса.

Фархад Ахмедов - российский предприниматель азербайджанского происхождения. В 2017 году он занимал 67-е место в списке богатейших бизнесменов России, имея капитал 1,3 миллиарда долларов. Он является акционером газовой компании «Нортгаз», ему также принадлежат акции НОВАТЭКа, ЛУКОЙЛа, «Газпрома», Сбербанка, «Магнита».