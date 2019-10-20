В Петербурге столкнулись трамвай и переполненная маршрутка
Происшествие случилось в Красносельском районе на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе.
© Фото: Александра Смирнова, spb_today, Вконтакте
В Санкт-Петербурге, 20 октября, на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе произошло столкновение трамвая и маршрутки, полной людей, сообщает ГУ МЧС по региону.
«В 18:10 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о происшествии в Красносельском районе», - сообщается на сайте ведомства.
На месте работают спасатели. Информации о пострадавших пока нет.