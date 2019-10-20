Экстремальная прогулка: хайлайнеры прошлись по самой длинной стропе в Петербурге

Любители больших высот натянули самую длинную нелегальную стропу в России между корпусами завода «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге. Ее длина составила 240 метров.

Группа из пяти хайлайнеров 19 октября балансировала на высоте до 60 метров.

Балансировать «было холодно, скользко», так как в Питере моросил дождь.

«Как только вылез на линию, понял, что рюкзак сильно сковывает, обувь скользит по влажной стропе. Сначала получалось сделать только шагов по десять. Садился, чтобы передохнуть, сбросить напряжение. К середине разошелся», - поделился впечатлениями Александр Грибанов в Instagram.

Экстремал в сентябре прошелся по самой высокой стропе длиной в 350 метров. После этой «прогулки» Александр Грибанов попал в книгу рекордов Гиннесса.

Но удержаться удавалось не всем. Товарищи Грибанова несколько раз срывались со стропы и повисали в воздухе. Экстремалы шли со страховкой, поэтому никто не пострадал.

Хайлайнеры уже назвали этот проход самым длинным из нелегальных в стране.