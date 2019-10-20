Собака родила щенка с зеленой шерстью

Собака породы немецкий дог родила щенка с зеленой шерстью в американском городе Каньон.

Как сообщает телеканал KRDO, хозяйка питомицы Кэдди Уильямс рассказала, что всего собака родила восемь щенят. Он подумала, что у всех животных черная шерсть, но оказалось, что один из них имеет необычный оттенок.

«Когда родился восьмой щенок я записала, что он черно-белый. Было темно. Я посветила фонариком и очень удивилась — на самом деле он был зеленый», - отметила Уильямс.

Оказалось, что причиной такого цвета шерсти стал зеленый пигмент желчи биливердин, который окрасил щенка в утробе матери. Однако через какое-то время шерсть потемнеет. В настоящее время все питомцы чувствуют себя хорошо, заверила хозяйка.