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СМИ: американские военные разрушили свою базу с полосой в Сирии

Светлана Головина
18:30 20.10.2019
База в районе Телль-Байдар была фактически уничтожена после выхода с нее американского контингента.
СМИ: американские военные разрушили свою базу с полосой в Сирии
© Фото: XinHua, Globallookpress

Вооруженные Силы Соединенных Штатов разрушили свою базу в Сирии в районе Телль-Байдар, на которой находились взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов и вертолетная площадка, сообщает агентство SANA.

База была фактически полностью уничтожена после выхода с нее американского контингента.

По данным агентства, в ближайшее время американцы готовятся к эвакуации с базы Life Stone, которая расположена рядом с одной из плотин на реке Евфрат в провинции Хасеке.

Незадолго до этого силы возглавляемой США международной коалиции полностью уничтожили свою военную базу в районе города Айн-эль-Араба в 150 км от Алеппо на севере Сирии.

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