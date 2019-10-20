СМИ: американские военные разрушили свою базу с полосой в Сирии

Вооруженные Силы Соединенных Штатов разрушили свою базу в Сирии в районе Телль-Байдар, на которой находились взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов и вертолетная площадка, сообщает агентство SANA.

База была фактически полностью уничтожена после выхода с нее американского контингента.

По данным агентства, в ближайшее время американцы готовятся к эвакуации с базы Life Stone, которая расположена рядом с одной из плотин на реке Евфрат в провинции Хасеке.

Незадолго до этого силы возглавляемой США международной коалиции полностью уничтожили свою военную базу в районе города Айн-эль-Араба в 150 км от Алеппо на севере Сирии.