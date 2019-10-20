СМИ: Индия нанесла артиллерийский удар по подконтрольной Пакистану территории

Индийские военные нанесли артиллерийский удар по боевикам на территории Кашмира, которую контролирует Пакистан. В результате обстрела погибли несколько пакистанских солдат, передает NDTV.

Также сообщается, что удар стал ответом на трансграничную стрельбу с подконтрольной Пакистану территории, жертвами которой стали двое индийских военнослужащих и один мирный житель.

В свою очередь, пакистанский телеканал Aaj TV передал информацию о том, что стрельба пакистанской армии стала реакцией на «неспровоцированный огонь противника». При этом сообщается о девяти убитых индийских солдатах. Кроме того, по данным телеканала, говорится о двух разрушенных бункерах на территории Индии. В ходе перестрелки погибли также пакистанский военный и трое мирных граждан.

Обстановка в неспокойном Кашмире накалилась после того, как в августе Индия приняла решение устранить штат Джамму и Кашмир, который пользовался особым статусом и имел свою конституцию. На его месте были утверждены две союзные территории. Пакистан такие действия резко осудил.