Семьи погибших в трагедии под Красноярском получат по миллиону рублей

Семьи погибших во время прорыва дамб в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края получат страховые выплаты в размере 1 миллиона рублей.

«Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата по 1 млн рублей, пострадавшим - единовременная страховая выплата, размер которой индивидуален», - сообщили «Звезде» в пресс-службе Министерства труда.

Лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, размеры которых будут также устанавливаться в индивидуальном порядке.

На данный момент в регионе четко скоординированы действия местных властей и подразделений Роструда, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования России.

В результате трагедии, произошедшей ночью 19 октября, погибли 15 человек.

СК РФ было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Сегодня, 20 октября, сотрудники СК уточнили, что произошло разрушение не одной, а пяти дамб.

Глава Красноярского края объявил днем траура по погибшим 21 октября.