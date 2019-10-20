Британский журналист назвал Путина самым влиятельным лидером на Ближнем Востоке

Россия стала важнейшим игроком на Ближнем Востоке, а Владимир Путин - самым влиятельным иностранным лидером. Такое мнение высказал редактор британской вещательной корпорации BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэн.

«Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке. Он близок к израильтянам, но работает вместе с врагом Израиля - Ираном. Оставаясь близким с Ираном, он только что посетил их противников - Саудовскую Аравию и ОАЭ», - сообщил Боуэн газете Sunday Times.

Он отметил, что у Путина нет «волшебного подхода» к Ближнему Востоку, но президент России занял пространство, которое открылось после того, как Соединенные Штаты, Британия и Франция не пытались предпринимать решительные действия в Сирии.

«Пока они мучительно думали, что им сделать, Путин действовал», - говорится в статье.

В публикации сказано, что президент России может оказать влияние, потому что «там нет больше никого, ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов». Ближний Восток может ударить в спину.

«Когда-нибудь в будущем Россия окажется в первом ряду претендентов на заключение контрактов на восстановление лежащей в руинах страны (Сирии - прим. ред.). Для Путина, возможно, это даже более важно теперь, когда Россия вернула себе могущество на Ближнем Востоке и с ней нельзя не считаться», - заявил эксперт.

Боуэн предположил, что решающее влияние на ситуацию в Сирии окажет встреча президента РФ с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, намеченная на 22 октября в Сочи, сообщает газета «Известия».

«Путин, возможно, окажет большее влияние на то, как закончится кризис. Россияне разговаривают со всеми сторонами конфликта, а это не удавалось никакому другому государству. В то время как США уходят с Ближнего Востока, россияне идут вперед», - заключил Боуэн.

Напомним, 15 октября Путин во время телефонного разговора с Эрдоганом пригласил его в Россию. 22 октября в Сочи главы стран собираются обсудить следующую фазу процесса создания зоны безопасности в Сирии.