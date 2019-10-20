Из-за снегопада в Алтае остались без электричества 20 населенных пунктов

20 населенных пунктов остались без электричества из-за сильного снегопада в Алтайском крае. Это 760 домов, в котором проживает 1600 человек, сообщается на официальном сайте правительства региона.

В регионе зафиксирован снежный покров высотой около 35 сантиметров.

На данный момент энергоснабжение части района уже восстановлено, но некоторые социально значимые объекты, например, школы в селах Карпово и Туманово, еще не запитаны.

«Максимально возможные последствия аварии в этих селах - это на один день отмена занятий в школе из-за снижения температуры в учебных кабинетах ниже нормативной. В принципе, ситуация для нашего района не является угрожающей, она под контролем», - подчеркнул глава района Виктор Горбачев.

Аварийные бригады компании «Россети Сибирь в Алтайском крае» работают над восстановлением энергоснабжения.

В некоторых населенных пунктах упали опоры воздушной линии электропередачи. Дороги расчищены для доставки дизель-генераторных установок. Их использование - это временная мера для работы системы отопления.