Полуобъявленная война: что Зеленский будет делать с Донбассом на фоне таких угроз националистов

В Киеве отметили очередную годовщину создания УПА* - Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), воевавшей против советских войск и сотрудничавшей с гитлеровцами. Отметили с фашистской символикой, факелами и портретами Бандеры.

Но в этот раз факельное шествие было дополнено новыми лозунгами. Националисты выдвинули президенту Зеленскому ультиматум и дали ему 10 дней на полный отказ от любых мирных инициатив.

День защитника Отечества в Незалежной стали праздновать не 23 февраля, а одновременно с днем УПА с легкой руки Петра Порошенко. Еще совсем недавно Зеленский «ставил его на счетчик», вызывая на дебаты, а теперь радикалы ставят ультиматум уже самому президенту - дают 10 суток, чтобы отменить «формулу Штайнмайера» для Донбасса, грозя бессрочным майданом и военным переворотом.

«Мы даем этим людям, которые сегодня называются властью, мы даем им небольшой срок - десять суток. Если власть не слышит, значит, надо переходить к другим действиям», - заявил командир полка «Азов»* (организация запрещена в РФ) Андрей Билецкий.

В чем же суть ультиматума националистов, командир полка «Азов» зачитал прямо со сцены: никаких выборов в Донбассе, никакой амнистии и особого статуса для ДНР и ЛНР. В случае новой попытки разведения сил Билецкий обещает, что его боевики займут позиции, с которых будут отведены украинские войска.

Верховный главнокомандующий украинской армией на ультиматумы никак пока не реагирует, делая вид, что не слышит их. Вместо силового разгона радикалов Зеленский поспешил на фронт, чтобы наградить военных, которые на прошлой неделе сорвали мирные договоренности.

Всю неделю с Украины приходили противоречивые, больше похожие на отговорки новости о том, что мешает Украине начать выполнять «формулу Штайнмайера».

Все подробности о том, почему представители Киева то назовут ЛНР и ДНР квазигруппировками и требуют их роспуска, то МИД Украины объявит, что власти приняли все законодательные акты об амнистии участников конфликта в Донбассе - в репортаже Юлии Шатиловой.