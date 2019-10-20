В ходе беспорядков в Чили подожгли небоскреб: видео
В Сантьяго протестанты подожгли офис энергетической компании ENEL. Небоскреб полностью охвачен огнем.
© Видео: Meganoticias, Youtube © Фото: Meganoticias, Youtube
На фоне возникших беспорядков, которые были спровоцированы повышением цен на проезд в метро Чили, 18 октября загорелся офис энергетической компании Enel.
«Пожар начался в 10 часов вечера, когда «группа незнакомцев напала на здание корпоративного здания, в частности на аварийную лестницу», - сообщает Yahoo! News со ссылкой на заявление Enel.
Все сотрудники корпорации были доставлены в безопасное место, пострадавших нет.
Массовые акции протеста начались после того, как стоимость проезда в чилийском метро повысили на 30 песо 6 октября.