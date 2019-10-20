Лавров поделился моментами, за которые ему было не по себе

В интервью, приуроченном к 75-летию МГИМО, глава МИД Сергей Лавров рассказал о моментах в российской истории, за которые ему было неудобно.

«Все они связаны с периодом, когда разваливался СССР. Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повел себя в той ситуации», - сказал министр телеканалу «Россия 1».

Он также отметил, что у каждого порядочного и честного человека есть моменты, когда ему бывает не очень по себе от того, что происходит в его стране.