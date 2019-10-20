Назначенный Зеленским глава Киевской области подал в отставку

Глава Киевской области Михаил Бно-Айриян подал заявление об отставке. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

К публикации он приложил снимок написанного заявления на имя президента Украины Владимира Зеленского. О причине отставки он не сообщил, но прокомментировал свой пост в соцсети цитатой из книги Ивана Багряного «Сад Гетсиманьский».

«Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом случае еще есть шанс вообще не умереть», - написал губернатор Киевской области.

© mykhailo.bnoairiian, Facebook

Украинский лидер подписал указ о назначении Бно-Айрияна председателем Киевской областной государственной администрации в июле 2019 года.

До назначения на пост губернатора Бно-Айриян занимал должность заместителя директора национальной энергетической компании «Укрэнерго». Кроме того, он был ответственным секретарем Совета экспортеров при МИД Украины и главой департамента европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности.