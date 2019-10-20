Брошенная американцами база, письмо Трампа в мусорке: что происходит вокруг Сирии

Съемочная группа телеканала «Звезда» на этой неделе увидела, как выглядит теперь уже бывшая американская база в сирийском Манбидже. Военные США находились тут порядка трех лет, но сейчас регион перешел под контроль правительственных войск САР.

К базе ведет ровная асфальтированная дорога, а на самом подъезде - пулеметное гнездо и насыпные укрепления. Внутри - десятки палаток и несколько капитальных зданий. Удалось найти и то, что, судя по всему, было комнатой отдыха - пол там оказался завален DVD-дисками и журналами, игральными картами и фишками.

Видно, что отступление с базы было поспешным и неожиданным даже для самих американских солдат. На столе на кухне, например, осталась еда. У корреспондента «Звезды» сложилось ощущение, что американские военнослужащие ужинали, когда вечером 15 октября поступил приказ об эвакуации.

Удалось найти на базе Вооруженных Сил США и то, что, скорее всего, было командным центром. Помимо звукоизоляции, в этом помещении была найдена огромная гора сухпайков, часть из них еще не использованная, а также разбитые мониторы и оргтехника. Это, вероятно, сделали сами военнослужащие, чтобы сохранить какие-то секреты.

Американцы вывели свои войска с севера Сирии как раз перед тем, как турецкая армия предприняла наступление на позиции отрядов вооруженных курдских формирований. Пусть их кто-нибудь другой защищает, заявил Дональд Трамп.

Но наступление на Анкару американцы все же предприняли: американский президент возглавил своего рода атаку на Реджепа Тайипа Эрдогана лично. Правда, только по почте - написал турецкому лидеру письмо, в котором угрожал развалить турецкую экономику. Письмо возмущенный президент Турции тут же выкинул в мусорную корзину, как сообщила его пресс-служба.

Трамп же принялся, как и обещал, уничтожать экономику Турции. Для начала США повысили пошлину на турецкую сталь, а после некоторые государства, члены Евросоюза, приостановили поставки оружия Анкаре.

Чтобы наконец решить проблему дипломатическим путем, в Турцию отправились американский вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео. Переговоры не сразу, но все же состоялись. В итоге - соглашение о приостановлении боевых действий на 120 часов. За это время вооруженные отряды курдов должны отступить на 32 километра от турецкой границы.

Все подробности о том, что сейчас происходит вокруг сирийского конфликта - в репортаже Павла Ремнева.