Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Настоящая мясорубка»: истории погибших и пострадавших при трагедии под Красноярском

Александра Арсентьева
16:34 20.10.2019
С прииска в больницу люди поступали с ссадинами, переломами, ушибами и кровоподтеками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ

Спасатели обследуют береговую линию и русло реки Сейба, где на месте поселка золотодобытчиков под Красноярском прорвало дамбу. В результате обрушившегося на лагерь водяного вала погибли 15 человек, судьба еще шести остается неизвестной.

Большую часть пострадавших приняла районная больница в Курагино. Для помощи местным медикам туда приехали фельдшеры из ближайших поселков, а позднее - бригада специалистов из клинической больницы Красноярска. С прииска люди поступали с ссадинами, переломами, ушибами и кровоподтеками.

Один из пострадавших поделился с врачами, что им пришлось пережить в момент трагедии. По его словам, домики-общежития сколочены на скорую руку. В каждом из двух зданий располагалось по сорок человек.

Рабочий сообщил, что он проснулся от резкого удара, выглянул в окно, а там уже на уровне подоконника плескалась река. Дом подхватил гигантский водяной вал. В помещение начала просачиваться вода, и рабочий вместе с другом выбили раму, вода потоком хлынула в дом. Из проломленного пола начал бить фонтан. Люди оказались в ловушке. Мужчинам удалось выбраться наружу через окно. Из их комнаты больше никто не выжил. Разваливающийся барак затянуло под воду. Как рассказал старатель медсестрам, там была настоящая «мясорубка», на поверхность выплывали только обломки бревен и досок. Тех, кто пытался выплыть, било обломками по голове.

За сутки спасатели обследовали девять километров русла реки Сейба. Там, где река делает поворот, скопился мусор и образовались завалы. Сейчас с помощью спецтехники их расчищают.

Жительница рабочего поселка Большая Ирба Татьяна рассказала «МК», что в артели работало почти 180 человек. Туда приезжали люди со всего Красноярского края и других регионов.

«Дамбу у них уже прорывало. Всего их там четыре. Каждая дамба "держала" небольшое озеро. Во время прорыва "кидали" бульдозеры, экскаваторы, "прореху" в течение часа закрывали. Плотины, я знаю, каждый месяц поднимали, укрепляли. Видно, в этот раз столько выпало осадков, что случилось ЧП», - сообщила Татьяна.

Среди погибших оказался 28-летний Дмитрий Толипов.

«Ему все в жизни давалось непросто. Он родом из Хакасии, из села Тупик, в школу ездил в Малый Спирин за пять километров. Это был очень спокойный, выдержанный, скромный парень. После школы поступил в речное училище в Красноярске», - рассказала одноклассница Алена.

По словам другой одноклассницы, Тарины, Толипов ходил в навигацию на севере Красноярского края. Чтобы быть поближе к своей семье, стал «сухопутчиком», ездил работать вахтовым методом, а в этом году, на свою беду, отправился на работу в золотодобывающую артель.

Алексей Мазепов тоже погиб при ЧП под Красноярском. На прииски приехал из Канска, работал водителем. Друзья говорят о нем как об очень добром, работящем человеке: это был человек-скала, очень надежный и ответственный. 

Напомним, трагедия произошла в ночь на 19 октября. На реке Сейба в Красноярском крае прорвало дамбу, в результате чего два общежития были снесены. При ЧП погибли 15 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.10.2019, 07:55
Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших при прорыве дамбы под Красноярском
Дата20.10.2019, 12:57
Грянул «Гром»: лучшие кадры и главные выводы с учений стратегических ядерных сил
Дата20.10.2019, 16:49
«Волшебство на льду»: Щербакова изменила цвет платья и выиграла этап Гран-при США
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата19.10.2019, 16:30
В Москве утвердили концепцию строительства Национального космического центра
Дата18.10.2019, 09:02
Ценой жизни: два солдата повторили подвиг Матросова при освобождении Белграда
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:26 В стране и мире
Видео
Из-за снегопада в Алтае остались без электричества 20 населенных пунктов
17:19 В стране и мире
Видео
«Крым - наш»: князь Георгий Романов заложил камень на месте встречи Николая II с женой
17:04 В стране и мире
Видео
В ходе беспорядков в Чили подожгли небоскреб: видео
16:49 Спорт
«Волшебство на льду»: Щербакова изменила цвет платья и выиграла этап Гран-при США
16:44 Армия
Видео
Уничтожить врага и передать информацию: кадры учений связистов ЮВО
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Острая сенсация: ученые рассказали о влиянии перца на развитие рака
Крупный тектонический разлом активизировался впервые за 500 лет
Музыканты рок-группы насмерть отравились наркотиками в Москве
Видео
Последний поворот: спустя почти 30 лет появилась новая версия гибели Цоя
СМИ: врачи перепутали рак с растяжением у пятилетней девочки и прописали мазь
Видео
Мужчина вытолкнул сына из-под колес автобуса, но сам погиб: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.