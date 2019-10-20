«Настоящая мясорубка»: истории погибших и пострадавших при трагедии под Красноярском

Спасатели обследуют береговую линию и русло реки Сейба, где на месте поселка золотодобытчиков под Красноярском прорвало дамбу. В результате обрушившегося на лагерь водяного вала погибли 15 человек, судьба еще шести остается неизвестной.

Большую часть пострадавших приняла районная больница в Курагино. Для помощи местным медикам туда приехали фельдшеры из ближайших поселков, а позднее - бригада специалистов из клинической больницы Красноярска. С прииска люди поступали с ссадинами, переломами, ушибами и кровоподтеками.

Один из пострадавших поделился с врачами, что им пришлось пережить в момент трагедии. По его словам, домики-общежития сколочены на скорую руку. В каждом из двух зданий располагалось по сорок человек.

Рабочий сообщил, что он проснулся от резкого удара, выглянул в окно, а там уже на уровне подоконника плескалась река. Дом подхватил гигантский водяной вал. В помещение начала просачиваться вода, и рабочий вместе с другом выбили раму, вода потоком хлынула в дом. Из проломленного пола начал бить фонтан. Люди оказались в ловушке. Мужчинам удалось выбраться наружу через окно. Из их комнаты больше никто не выжил. Разваливающийся барак затянуло под воду. Как рассказал старатель медсестрам, там была настоящая «мясорубка», на поверхность выплывали только обломки бревен и досок. Тех, кто пытался выплыть, било обломками по голове.

За сутки спасатели обследовали девять километров русла реки Сейба. Там, где река делает поворот, скопился мусор и образовались завалы. Сейчас с помощью спецтехники их расчищают.

Жительница рабочего поселка Большая Ирба Татьяна рассказала «МК», что в артели работало почти 180 человек. Туда приезжали люди со всего Красноярского края и других регионов.

«Дамбу у них уже прорывало. Всего их там четыре. Каждая дамба "держала" небольшое озеро. Во время прорыва "кидали" бульдозеры, экскаваторы, "прореху" в течение часа закрывали. Плотины, я знаю, каждый месяц поднимали, укрепляли. Видно, в этот раз столько выпало осадков, что случилось ЧП», - сообщила Татьяна.

Среди погибших оказался 28-летний Дмитрий Толипов.

«Ему все в жизни давалось непросто. Он родом из Хакасии, из села Тупик, в школу ездил в Малый Спирин за пять километров. Это был очень спокойный, выдержанный, скромный парень. После школы поступил в речное училище в Красноярске», - рассказала одноклассница Алена.

По словам другой одноклассницы, Тарины, Толипов ходил в навигацию на севере Красноярского края. Чтобы быть поближе к своей семье, стал «сухопутчиком», ездил работать вахтовым методом, а в этом году, на свою беду, отправился на работу в золотодобывающую артель.

Алексей Мазепов тоже погиб при ЧП под Красноярском. На прииски приехал из Канска, работал водителем. Друзья говорят о нем как об очень добром, работящем человеке: это был человек-скала, очень надежный и ответственный.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 19 октября. На реке Сейба в Красноярском крае прорвало дамбу, в результате чего два общежития были снесены. При ЧП погибли 15 человек.