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Ушаков: главное, чтобы турки действовали соразмерно ситуации

Вадим Иванов
16:04 20.10.2019
Сейчас на северо-востоке САР действует режим прекращения огня. Турция дала 120 часов на вывод курдов из зоны безопасности.
Ушаков: главное, чтобы турки действовали соразмерно ситуации
© Фото: zhengsiyuan, XinHua, Globallookpress

Турецкая сторона в своих действиях на северо-востоке Сирии должна предпринимать шаги, соразмерные складывающейся в регионе ситуации. Такую точку зрения озвучил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Главное, чтобы турки действовали соразмерно ситуации. Не мешали главному - развитию политического урегулирования в Сирии», - сказал он в эфире канала «Россия 1» (цитата по РИА Новости).

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что турецкая военная операция «Источник мира» на северо-востоке САР вызывает обеспокоенность, поскольку она потенциально может навредить процессу политического урегулирования.

Сейчас в регионе действует режим прекращения огня. После переговоров Турции и США Анкара дала курдским формированиям 120 часов на вывод своих людей из зоны безопасности.

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