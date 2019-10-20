Турецкая сторона в своих действиях на северо-востоке Сирии должна предпринимать шаги, соразмерные складывающейся в регионе ситуации. Такую точку зрения озвучил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Главное, чтобы турки действовали соразмерно ситуации. Не мешали главному - развитию политического урегулирования в Сирии», - сказал он в эфире канала «Россия 1» (цитата по РИА Новости).

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что турецкая военная операция «Источник мира» на северо-востоке САР вызывает обеспокоенность, поскольку она потенциально может навредить процессу политического урегулирования.

Сейчас в регионе действует режим прекращения огня. После переговоров Турции и США Анкара дала курдским формированиям 120 часов на вывод своих людей из зоны безопасности.