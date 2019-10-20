Поистине с арабской роскошью: как встречали Путина в Эр-Рияде и Абу-Даби и что за этим кроется

Российский лидер приехал в Эр-Рияд и Абу-Даби впервые за 12 лет, и то, с какими почестями его там принимали, говорит о многом.

Поистине с арабской роскошью богатейшие страны аравийского полуострова затмевали друг друга. У Абу-Даби перед Эр-Риядом было преимущество в сутки: если в королевстве российского лидера встречали почетным караулом и салютом в 21 залп, то в Эмиратах борт номер один наследный принц встречал лично.

А потом еще раз - уже во дворце, улетев туда из аэропорта на вертолете, пока президентский кортеж следовал по улицам Абу-Даби. И эта процессия заслуживает отдельного внимания. Если в Саудовской Аравии Aurus российского президента сопровождала королевская конница, то в Абу-Даби к кавалеристам эмира присоединилась полиция с надписью «ДПС».

Дипломаты подсказывают: такой знак внимания - что-то вообще выдающееся. А ведь там были еще и Al Fursan («Рыцари») - пилотажная группа Эмиратов окрасила в небе путь президента РФ цветами российского триколора.

Подтянули в Абу-Даби и исполнение российского гимна, подслушав его в версии духового оркестра Саудовской Аравии. Недоумение, вызванное этой аранжировкой, в Кремле назвали «гипертрофированной реакцией».

Западная трактовка президентского вояжа на Аравийский полуостров обнаруживает страх, который стал явью, считают политологи: Москва теперь в центре ближневосточной политики.

Россия отстояла Сирию, заключила альянс с Ираном, добилась расположения главных союзников Вашингтона - Саудовской Аравии и ОАЭ. Владимир Путин объясняет этот успех прагматикой и целесообразностью.

Все подробности исторического визита - в репортаже Никиты Корзуна.